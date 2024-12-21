الخارجية تدين حادثة الدهس التى وقعت بمدينة ماغديبورغ الألمانية

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، عن إدانتها لحادثة الدهس التى وقعت في مدينة ماغديبورغ الألمانية، مما أسفرت عن سقوط عدد من الإصابات والضحايا.

وقال بيان الوزارة: “في هذا الصدد تجدد حكومة الوحدة الوطنية استنكارها الشديد لكافة أشكال العنف والإرهاب مهما كانت دوافعه وأسبابه، كما تعرب عن وقوفها و تضامنها مع ألمانيا حكومةً وشعباً، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين”.

وفي وقت سابق اليوم، قالت صحيفة “ميرور” البريطانية: “قتل 11 شخصا وأصيب 60 آخرون في سوق عيد الميلاد في ماغديبورغ بألمانيا، بعد أن دهست سيارة مسرعة الحشد”.