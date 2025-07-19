ليبيا ترحب بتوقيع «إعلان مبادئ» بين حكومة الكونغو وتحالف نهر الكونغو المعارض

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية عن ترحيبها بتوقيع إعلان مبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو المعارض (حركة 23 مارس)، تمهيدًا لانطلاق مفاوضات سلام شاملة تهدف إلى إنهاء سنوات من الصراع في شرق الكونغو.

وثمّنت الوزارة في بيان رسمي الجهود الدبلوماسية التي بذلتها دولة قطر خلال الأشهر الماضية، ورعايتها الكريمة للحوار البناء بين الطرفين، مما ساهم في تهيئة الأجواء نحو حل سلمي ومستدام للنزاع.

واعتبرت الخارجية الليبية أن توقيع الإعلان يمثل خطوة مهمة في مسار استكمال عملية السلام في منطقة البحيرات الكبرى، وذلك بعد توقيع اتفاق السلام التاريخي بين حكومتي جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية رواندا في العاصمة الأمريكية واشنطن في 27 يونيو الماضي.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مجددًا على موقف ليبيا الثابت والداعم لحل النزاعات المسلحة في إفريقيا والعالم عبر السبل السلمية والحوار، مشددة على ضرورة توجيه الجهود نحو التنمية والإعمار، بما يحقق مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة.