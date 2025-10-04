ليبيا ترحّب بمبادرة «ترامب» لوقف إطلاق النار في غزة

رحبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية بالمبادرة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة دعمها الكامل لكافة الجهود الدولية والإقليمية التي تهدف إلى إنهاء العدوان وحماية المدنيين وتهيئة الظروف المناسبة لاستئناف عملية السلام.

وشددت الوزارة في بيان رسمي على أن أي خطة للسلام يجب أن تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وأن تضمن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، بالإضافة إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية العاجلة، وإطلاق سراح الأسرى، وتهيئة الظروف لإعادة إعمار قطاع غزة.

وجددت ليبيا التزامها الثابت بالعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي لدعم الجهود الرامية لتحقيق سلام عادل وشامل ينهي معاناة الشعب الفلسطيني ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.