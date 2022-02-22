الخارجية ترفض الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، عن رفضها الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين شرقي أوكرانيا، مؤكدة التزامها بسيادة جمهورية أوكرانيا ووحدة أراضيها.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن حكومة الوحدة الوطنية تنظم إلى المجتمع الدولي في مناشدته لروسيا بالتراجع عن شن أية عملية عسكرية ضد أوكرانيا، داعية إلى التهدئة وسحب التحشيد العسكري الروسي عن الحدود الأوكرانية ومن شبه جزيرة القرم المحتلة، بحسب نص البيان.

وجددت الحكومة رفضها القاطع للتواجد غير الشرعي لقوات “فاغنر” في كل من جمهورية أوكرانيا وليبيا، داعية روسيا لاستخدام لغة الحوار والدبلوماسية بديلا عن لغة الحرب.