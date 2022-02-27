الخارجية تستدعي القائم بأعمال السفارة المصرية لدى ليبيا

استدعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، اليوم الأحد، القائم بأعمال السفارة المصرية تامر مصطفى.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاستدعاء يأتي على خلفية ما تداول في إحدى البرامج المصرية، وما لوحظ من الاستخفاف بالسيادة الليبية وحكومة الوحدة الوطنية وتشبيه ما يحدث بين أوكرانيا وروسيا بالعلاقة التي تربط مصر وليبيا.

وأوضح القائم بالأعمال للوزيرة، أن الجهة التي قامت بهذا الفعل لا تُمثل توجه الحكومة المصرية، ومواقفها حول ليبيا.

من جهتها أكدت الوزيرة أن العلاقة التاريخية بين البلدين الشقيقين أكبر وأعمق من أي توجهات أو استقطابات سياسية.