الخارجية تستعرض إنجازات الهجرة والمغتربين وتضع خطة لدعم الليبيين بالخارج

عُقِد بمقر إدارة شؤون الهجرة والمغتربين اجتماعٌ برئاسة وكيل وزارة الخارجية لشؤون المغتربين بحكومة الوحدة الوطنية، بحضور مدير الإدارة ورؤساء الأقسام وعدد من موظفي الإدارة.

وخُصِّص الاجتماع لمتابعة واستعراض الأعمال والنشاطات التي أنجزتها الإدارة خلال النصف الأول من العام الجاري (من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2025)، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه سير العمل.

وأشاد الوكيل بالجهود المبذولة، موجِّهًا جملة من الإرشادات والتعليمات، ومؤكدًا على أهمية مضاعفة وتيرة العمل خلال الفترة المقبلة بما يلبي تطلعات المواطنين الليبيين في الخارج، انطلاقًا من الدور الحيوي الذي تضطلع به الإدارة في تقديم الدعم والرعاية والمتابعة المستمرة لأوضاع المغتربين الليبيين.

من جهته، قدّم مدير إدارة شؤون الهجرة والمغتربين عرضًا وافيًا حول أعمال الإدارة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى استعراض الخطط والبرامج الجاري العمل عليها، وفي مقدّمتها الاستراتيجية الوطنية لدعم ورعاية المغتربين الليبيين، والمراحل التي تم إنجازها في إعدادها تمهيدًا لاعتمادها وبدء تنفيذها. كما تم تسليم تقرير كتابي شامل إلى السيد الوكيل، تضمن تفصيلاً للأعمال والأنشطة المنجزة خلال النصف الأول من العام.

وتخلّل الاجتماع تبادل الآراء ووجهات النظر بشأن عدد من المبادرات والمشروعات الرامية إلى تطوير أداء الإدارة ورفع كفاءتها.

وفي ختام الاجتماع، شدد الوكيل على أهمية العمل بروح الفريق وتحمل المسؤوليات الوظيفية والوطنية، مؤكدًا حرصه على توفير سبل الدعم كافة بما يسهم في تعزيز دور الإدارة وتحقيق أهدافها في خدمة المواطنين الليبيين بالخارج.