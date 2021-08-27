الخارجية تستعرض ترتيبات عقد مؤتمر دولي لدعم الاستقرار في ليبيا

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، مساء الخميس، ريتشارد نورلاند سفير ومبعوث الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، على هامش زيارة الوفد الوزاري الليبي رفيع المستوى للجمهورية التونسية.

وفي مستهل اللقاء، عبرت الوزيرة عن تقديرها للموقف الأمريكي الداعم للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية وحرصها على أمن واستقرار ليبيا، وفق قولها.

من جانبه جدد السفير، دعم بلاده إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر القادم، وفي هذا الصدد، أكدت المنقوش أن الوزارة حريصة على إنجاح هذا الاستحقاق، واتخذت كافة الإجراءات، وقدمت كل التسهيلات للجاليات الليبية المقيمة في الخارج للتسجيل في منظومة الناخبين تمهيداً للمشاركة في الانتخابات القادمة.

كما كان اللقاء فرصة استعرضت فيها الوزيرة مبادرة استقرار ليبيا، والاتصالات الجارية لعقد مؤتمر دولي تترأسه ليبيا لدعم هذه المبادرة، وإلزام كافة الأطراف بمخرجات مؤتمري برلين 1-2 وقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالملف الليبي.