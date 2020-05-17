الخارجية تستغرب النهج الإعلامي لمكتب منسق الشؤون الإنسانية

استدعت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، منسق الشؤون الإنسانية بالبعثة الأممية يعقوب الحلو، اليوم الاحد، وأبلغته باحتجاج الوزارة الرسمي على البيانات الصادرة من البعثة والتي تنسب أعمال القصف والقتل على العاصمة طرابلس للمجهول.

ويأتي الاستدعاء على خلفية البيانات الصحفية غير المنصفة التي أصدرها المكتب مؤخراً حول القصف المتكرر من قبل مليشيات حفتر على السكان الآمنين في العاصمة طرابلس وتدمير المنازل و المرافق الخدمية و الصحية والمطارات والموانئ وقطع إمدادات الماء والكهرباء التي ترقى إلى جرائم حرب.