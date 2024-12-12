الخارجية تصدر بياناً حول تحذير روسيا لمواطنيها من السفر إلى ليبيا

اصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، بيانا حول تحذير روسيا لمواطنيها من السفر إلى ليبيا“.

وقال البيان: “تابعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي ببالغ الاهتمام البيان الصادر عن السلطات الروسية، والذي يحذر مواطنيها من السفر إلى ليبيا، وفي هذا الإطار، تدعو الوزارة نظيرتها الروسية إلى تقديم توضيح عاجل حول دوافع وأسباب هذا التحذير، وذلك في إطار ما تقتضيه العلاقات الثنائية من احترام متبادل وشفافية”.

وتؤكد الوزارة أن “الإجراءات المتخذة بحق أحد المواطنين الروس تمت وفق القوانين والتشريعات الليبية، وبالتنسيق الكامل مع مكتب النائب العام، وبإشراف من جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة”.

وبحسب البيان، “تشير التحقيقات الأولية إلى أن المعني متورط في أنشطة تضر بالنظام العام، وتستهدف إفساد الشباب الليبي، بالإضافة إلى وجود ارتباطات مع جماعات مسلحة أجنبية تنشط في إفريقيا”.

وتشدد الوزارة على “أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على الأمن الوطني، وترفض أي محاولة للإساءة إلى صورة الاستقرار والأمن التي حققتها حكومة الوحدة الوطنية بجهود حثيثة خلال الفترة الماضية”.

وأضاف البيان: “وإذ تجدد وزارة الخارجية والتعاون الدولي التزامها بسيادة القانون وحماية المواطنين وضيوف ليبيا، فإنها تؤكد حرصها على تعزيز التعاون البناء مع جميع الدول الصديقة، مشددة على أن الحوار الدبلوماسي هو الأساس لحل أي قضايا عالقة بما يخدم المصالح المشتركة، ويحترم سيادة وقوانين الدول”.

وفي وقت سابق، أصدرت السفارة الروسية في ليبيا بيانا، “جددت فيه تحذيرها لمواطني روسيا من السفر إلى ليبيا”.

وأكدت السفارة الروسية في البيان أن “الوضع العسكري والسياسي في البلاد لا يزال متوترا بشكل كبير، مما يجعل السفر إليها يشكل خطرا على الحياة والصحة”.

وأشارت السفارة إلى أن “ليبيا ليست وجهة سياحية في الوقت الحالي، داعية المواطنين إلى الامتناع عن السفر إليها، خاصة إلى المناطق الغربية من البلاد، لأغراض شخصية أو سياحية”.

وأكدت السفارة أن “توصيات وزارة الخارجية الروسية، التي صدرت منذ عام 2011 بشأن الامتناع عن السفر إلى ليبيا، لا تزال سارية وذات أهمية بالغة، داعية إلى الانتظار حتى تتحسن الظروف لتحقيق أحلام السفر إلى شمال إفريقيا”.

يذكر أن “السفارة الروسية لدى ليبيا استأنفت عملها بشكل كامل في العاصمة طرابلس في صيف عام 2023”.

❗️Вниманию граждан России, планирующих поездки в Ливию! Напоминаем, что Ливия по-прежнему не является туристическим… تم النشر بواسطة ‏‎Russian Embassy in Libya‎‏ في الخميس، ١٢ ديسمبر ٢٠٢٤