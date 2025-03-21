الخارجية تصدر بياناً حول ترشيح ليبيا لـ«عضوية مجلس الأمن والسلم الإفريقي»

أعربت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، عن “شكرها وتقديرها وامتنانها لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية، على استجابتها لدعم ترشيح دولة ليبيا لعضوية مجلس الأمن والسلم الإفريقي، عن إقليم الشمال للفترة 2028-2025م خلال الانتخابات المزمع عقدها خلال الدورة الاستثنائية المقبلة للمجلس التنفيذي”.

وقالت الخارجية في بيان: “هذا الدعم الذي من شأنه إفساح المجال الدولة ليبيا للمشاركة الفعالة في تحمل مسؤوليات وأعباء الدفاع عن السلم والأمن الأفريقي، علما ان دولة ليبيا لم تحظ بعضوية المجلس المذكور منذ 10 سنوات”.

وأعربت وزارة الخارجية عن “شكرها لهذا الدعم الذي يعكس مدى عمق ومتانة العلاقات الاخوية التي تربط بين الشعبين الليبي والمغربي الشقيقين، وجددت امتنانها البالغ للدور المحوري والهام الذي قامت به المملكة المغربية، ولا تزال في دعم الشرعية في ليبيا على المستويين الإقليمي والدولي، ومساندة الشعب الليبي في تحقيق تطلعاته نحو الأمن والاستقرار والازدهار، انطلاقا من رعاية المملكة المغربية للحوار الليبي- الليبي الذي توج بتوقيع اتفاق الصخيرات في 17 ديسمبر 2015 م”.

وعبرت الوزارة في بيانها، “عن تقديرها السامي لهذا الدور المتميز”، مؤكدة “سعيها الدائم لتعزيز وتطوير العلاقات التاريخية التي تربط بين ليبيا والمغرب في جميع المجالات بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين”.