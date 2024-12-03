الخارجية تصدر بياناً لليبيين المتواجدين داخل أراضي كوريا الجنوبية

أهابت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، بكافة المواطنين المتواجدين داخل أراضي جمهورية كوريا الجنوبية، “بضرورة توخي أعلى درجات الحيطة والحذر نظرا للأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد”.

كما طلبت الوزارة في بيان لها “من المواطنين الالتزام بالتعليمات التي تصدرها السلطات والتنقل إلا للضرورة القصوى وذلك تفاديا لأي طارئ في مثل هذه الظروف الأمنية”.

وتابع البيان: “نحيط الجالية الليبية علماً بأن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أعطت تعليماتها للسفارة الليبية في العاصمة سيول لتقديم كافة أشكال المساعدة العاجلة والخدمات لهم لتجاوز تبعات الأحداث الجارية وذلك على الأرقام التالية: +82 2-796-6001 / +82 2-796-6002 / +82 10-5245-1891.

وفي وقت سابق اليوم، حاولت “قوات قيادة الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية”، اختراق مبنى البرلمان، وسط اندلاع اشتباكات ومناوشات بين المدنيين وعناصر الأمن لمنعهم من الدخول.