«الخارجية» تعرب عن أسفها إزاء حادث تحطم طائرة في كازاخستان

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، عن بالغ الحزن والأسى إزاء حادث تحطم طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية في مدينة أكتاو بجمهورية كازاخستان، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

وقال البيان: “وإذ تُعبر ليبيا عن تضامنها العميق مع جمهورية أذربيجان الصديقة، حكومةً وشعبًا، في هذا المصاب الأليم، فإنها تتقدم بأحرّ التعازي وأصدق المواساة إلى أسر الضحايا، راجين من الله العلي القدير أن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل”.

وفي وقت سابق اليوم، تحطمت طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية في مدينة أكتاو غربي كازاخستان كان على متنها 67 شخصا بمن فيهم أفراد الطاقم، نجا منهم 27، حيث أشارت المعلومات الأولية إلى أن هبوط الطائرة الاضطراري نجم عن اصطدامها بسرب من الطيور.