الخارجية تعرب عن أسفها لحادث تحطم الطائرة الكورية

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية عن بالغ الحزن و الآسي لحادث تحطم طائرة تابعة لشركة الطيران “جيجو إير” الكورية في مطار موان الدولي، والذي أودى بحياة العشرات من الضحايا والمصابين.

وأضافت الخارجية في بيان: “وإذ تُعبر ليبيا عن تضامنها العميق مع جمهورية كوريا الصديقة حكومةً وشعبًا في هذا المصاب الأليم، فإنها تتقدم بأحرّ التعازي وأصدق المواساة إلى أسر الضحايا، راجين من الله القدير أن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل”.

وصباح اليوم تحطمت طائرة ركاب تقل 181 شخصاً بعد انحرافها عن مدرج “مطار مو أن الدولي” في جنوب غربي كوريا الجنوبية، الأحد، وفق ما أوردت وكالة “يونهاب”.