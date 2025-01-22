«الخارجية» تعزّي بكارثة حريق أودى بحياة 70 شخصاً في تركيا

قدمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية التعازي بفاجعة وفاة ما يزيد عن 70 شخصا وإصابة العشرات في حريق طال أحد الفنادق في ولاية بولو التركية.

وقالت الخارجية في بيان: “تلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة ليبيا ببالغ الحزن والأسى الأنباء المتواترة عن فاجعة وفاة ما يزيد عن 70 شخصا وإصابة العشرات في حريق طال أحد الفنادق في ولاية بولو التركية”.

وأضاف البيان، “وتؤكد وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن تضامنها الكامل مع الجمهورية التركية حكومة وشعبا في مواجهة آثار هذه الكارثة سائلين الله أن يتغمد أرواح الضحايا برحمته وأن يعجل بشفاء المصابين وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان”.

وقتل70 شخصا على الأقل في حريق اندلع بمنتجع للتزلج قرب بولو شمال غرب تركيا، حسبما أعلنت السلطات التركية الثلاثاء.

وتسبب البناء الخشبي لفندق “كارتال كايا”، أحد منتجعات التزلج الكبرى في تركيا، في سرعة اجتياح النيران للمبنى بأكمله.

ويقع الفندق على ارتفاع 2200 متر، وكان يشغله وقت الحريق 237 نزيلا، بمعدل إشغال بلغ نحو 80 إلى 90 بالمئة، بسبب العطلة الفصلية.

وقال وزير الداخلية علي يرلي كايا “إن الحريق نشب خلال الليل في مطعم فندق يقع في منتجع كارتال كايا بمحافظة بولو”.