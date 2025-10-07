ليبيا تستعيد 6 من طاقم سفينة «عمر المختار»

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية، اليوم، استلام ستة مواطنين ليبيين من طاقم سفينة “عمر المختار” في العاصمة الأردنية عمّان، ضمن جهود الدولة لتأمين عودة رعاياها المشاركين في “قافلة الصمود”.

وأوضحت الوزارة أن المواطنين في طريقهم إلى تركيا، تمهيدًا لترحيلهم إلى ليبيا، بحسب منصة حكومتنا.

وتُعد سفينة “عمر المختار” إحدى السفن المشاركة في قافلة الصمود، وهي مبادرة إنسانية دولية انطلقت بهدف كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وكانت السفينة الليبية قد أبحرت في سبتمبر الماضي محملة بمساعدات طبية وإنسانية، وعلى متنها عدد من النشطاء الليبيين، قبل أن يتم اعتراضها واحتجاز بعض أفراد طاقمها خلال تنفيذ المهمة.