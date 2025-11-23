الخارجية تفتح باب الترشح للانضمام إلى لجنة ««جنوب السودان»

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عبر إدارة الشؤون الإفريقية، عن فتح باب الترشح للانضمام إلى لجنة الحقيقة والمصالحة والتعافي في جمهورية جنوب السودان، بالتعاون بين مفوضية الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.

وستتألف اللجنة من سبعة أعضاء، ثلاثة منهم يرشحهم الاتحاد الإفريقي (ويشترط أن يكون أحدهم من العنصر النسائي)، وأربعة يتم تعيينهم من قبل حكومة جنوب السودان.

وأوضحت الوزارة أن عملية الترشح تتطلب توفر معايير محددة، من بينها الخبرة في مجالات حقوق الإنسان، والعدالة، والسلام، وإعادة الإعمار.

يمكن للراغبين بالتقديم زيارة الرابط الرسمي.