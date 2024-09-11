الخارجية تناقش الصعوبات التي يعاني منها المبتعثين الليبيين

عقد اجتماع بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي برئاسة مدير إدارة شؤون الهجرة والمغتربين، لمناقشة المشاكل والصعوبات التي يعاني منها المبتعثين الليبيين”.

وبحث الاجتماع “العديد من المشاكل والصعوبات التي يعاني منها المبتعثين الليبيين في الخارج ممن أنهوا دراستهم بالخارج ووضع الآليات والمقترحات لتسوية أوضاعهم، كما تطرق المجتمعون إلى طرح العديد من المسائل الأخرى ذات الصـلة وذلك في إطار خطة المشروع الوطني لدعم ورعاية المغتربين الليبيين في الخارج الجاري العمل عليه”.

هذا وضم الاجتماع كلاً من مدراء الإدارات المعنية ورؤساء الأقسام بهذه الإدارات من جهة، ومدراء الإدارات والمكاتب بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.