الخارجية تناقش المسائل المتعلقة بالهجرة غير الشرعية ومكافحة التهريب

في إطار تنفيذ إدارة الشؤون الأوروبية لمهامها المتعلقة بتنمية وتطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، انعقد اليوم، اجتماع برئاسة أبوبكر إبراهيم الطويل، مدير إدارة الشؤون الأوروبية، في ديوان وزارة الخارجية والمغتربين بحكومة الوحدة الوطنية، بمشاركة مندوبي مع الجهات الليبية المعنية بإدارة الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود.

وناقش الاجتماع، “المسائل المتعلقة بحوكمة الهجرة غير الشرعية، تعزيز إدارة الحدود، تحسين ممارسات عمليات البحث والإنقاذ، مكافحة التهريب والاتجار بالبشر، وأولويات الجانب الليبي في هذا الاطار، إلى جانب التحضير للزيارة المرتقبة لوفد من المفوضية الأوروبية إلى ليبيا، المزمع القيام بها في مطلع شهر ديسمبر 2024م”.