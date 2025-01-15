الخارجية تناقش خطة عمل لمشروع «تدريب مؤسسات أمن الحدود»

بحضور مدير إدارة المنظمات الدولية ومدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، عقد اليوم اجتماع موسع، بخصوص التنسيق الفني الثالث لمشروع تقديم الدعم لتدريب المؤسسات الليبية لأمن وإدارة الحدود، بمشاركة وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، مصلحة الجمارك، بالإضافة الي بعثة الإتحاد الأوروبي الداعم للمشروع، والمركز الدولي سياسات الهجرة المشرف على تنفيذ المشروع.

وركز الاجتماع على “تسليط الضوء على ما تم إنجازه في سنة 2024م ومناقشة التحديات وطرق التعاون، ومناقشة مراحل بناء خطة عمل المشروع لسنة 2025م”.