الخارجية تنظّم الاجتماع الرابع لمشروع دعم المؤسسات التدريبية في أمن وإدارة الحدود

نظّمت إدارة المنظمات الدولية بديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، الاجتماع التنسيقي الفني الرابع لمشروع الاتحاد الأوروبي لدعم المؤسسات التدريبية في مجال أمن وإدارة الحدود (EUBMT LY)، المموّل من الاتحاد الأوروبي والمنفّذ من قبل المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة.

وشهد الاجتماع حضور ممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، إلى جانب مشاركة عدد من أصحاب المصلحة الرئيسيين وممثلي المؤسسات الوطنية الشريكة، من بينها وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، ومصلحة الجمارك الليبية، فضلاً عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي ممثلة في إدارة المنظمات الدولية.

وجاء الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ المشروع وتقييم مدى التقدّم المحرز، حيث تم خلاله استعراض عرض تقديمي شامل تناول أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، إضافة إلى المبادرات والأنشطة المزمع تنفيذها خلال النصف الثاني من عام 2025.

ويهدف مشروع EUBMT LY إلى تعزيز قدرات المؤسسات الليبية المعنية بأمن وإدارة الحدود، عبر دعم برامج التدريب والتأهيل وتطوير البنية المؤسسية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وتحسين إدارة الحدود وفق المعايير الدولية.