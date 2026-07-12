ليبيا تعزي قطر بوفاة الأمير «حمد بن خليفة آل ثاني»

تقدمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، بأحر التعازي وصادق المواساة إلى دولة قطر قيادةً وحكومةً وشعبًا، في وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وأعربت الوزارة عن بالغ الحزن والأسى لرحيل الأمير الوالد، مستذكرة ما قدمه خلال مسيرته من إسهامات بارزة في خدمة دولة قطر وتعزيز مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي تضامنها الكامل مع الأشقاء في دولة قطر في هذا المصاب، داعية الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته والشعب القطري الصبر وحسن العزاء.

واختتمت الوزارة بيانها بقولها: “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكان الديوان الأميري القطري أعلن وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني صباح الأحد، عن عمر ناهز 74 عامًا.

وقال الديوان الأميري في بيان: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى الديوان الأميري، فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي وافته المنية في صباح اليوم”.

ويُعد الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني من أبرز الشخصيات المرتبطة بمسيرة بناء قطر الحديثة، حيث شهدت البلاد خلال فترة حكمه تحولات سياسية واقتصادية وتنموية واسعة.

وخلال عهده، صدر الدستور الدائم لدولة قطر، كما أُطلقت “رؤية قطر الوطنية 2030” التي تهدف إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز التنمية المستدامة، ودعم تحول قطر إلى دولة متقدمة.

وعقب إعلان الوفاة، بدأت دولة قطر استقبال برقيات ورسائل التعازي من قادة ومسؤولين عرب ودوليين، في تعبير عن التضامن مع القيادة القطرية والشعب القطري، وتقديرًا لمسيرة الأمير الوالد ودوره في تاريخ الدولة.