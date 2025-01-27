الخارجية تنفي مغادرة «طواقم البعثات الدبلوماسية الأجنبية» من طرابلس

نفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، “الأنباء التي تحدثت عن مغادرة طواقم عدد من البعثات الدبلوماسية الأجنبية من العاصمة طرابلس باتجاه الأراضي التونسية عبر منفذ راس اجدير”.

وأكدت الوزارة أن “هذه الأخبار كاذبة بالكامل وأن كافة البعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة الموجودة في العاصمة تعمل بشكل طبيعي دون أي صعوبات، كما شددت أن كافة تحركات البعثات الدبلوماسية هي بالتنسيق مع إدارة المراسم العامة بالوزارة وفق الاجراءات الدبلوماسية المتبعة”.

وختمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بالتأكيد بأنها “ترحب عبر إدارة الإعلام الخارجي بأي تواصل مع وسائل الإعلام على أي استفسار عبرها من أجل تبيان الحقائق”.