الخارجية تنفي وفاة طفل ليبي بكورونا في لندن

الطفل البالغ من العمر 13 عاماً يعود إلى الأصول الصومالية. [إدارة الإعلام الخارجي]

نفى مكتب الإعلام بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق، ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول وفاة طفل ليبي في الأراضي البريطانية متأثرا بفيروس كورونا المستجد.

ونقل المكتب عن قسم الشؤون القنصلية الليبية بالعاصمة البريطانية لندن، أن الطفل والبالغ من العمر 13 عاماً يعود إلى الأصول الصومالية.

وأهاب المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية لكل الإعلاميين والنشطاء وأصحاب صفحات التواصل الاجتماعي باستقاء المعلومة من مصدرها الصحيح، منوهاً بأنه في تواصل دائم مع كل وسائل الإعلام المختلفة وفي أي وقت.

هذا وأعلنت وزارة الصحة البريطانية، الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية من 1789 إلى 2352 شخصا.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة ارتفع منذ أمس بـ4324 حالة جديدة، من 25150 إلى 29474.

وأشارت الوزارة إلى أن نحو 153 ألفا من مواطني بريطانيا أخضعوا حتى الآن لفحص كورونا.

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