الخارجية تهنّئ البحرين بـ«اليوم الوطني» وتؤكد تعزيز العلاقات

تقدمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، بالتهاني وأطيب التمنيات إلى مملكة البحرين قيادةً وشعبًا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني، مؤكدة اعتزازها بالعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين.

وأعربت الوزارة عن تمنياتها لمملكة البحرين بمزيد من التقدم والازدهار، في ظل قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، معربة عن تقديرها لما تحققه المملكة من إنجازات على المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي حرص حكومة الوحدة الوطنية على تعزيز العلاقات الثنائية مع مملكة البحرين، ودعم مسارات التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز الروابط بين الشعبين الشقيقين.

ويحتفل شعب مملكة البحرين في 16 ديسمبر من كل عام باليوم الوطني، إحياءً لذكرى تأسيس الدولة الحديثة، وتجسيدًا لمسيرة التطور والبناء التي شهدتها المملكة.

وتمثل هذه المناسبة محطة وطنية لتأكيد الهوية البحرينية، واستعراض ما تحقق من مكتسبات اقتصادية واجتماعية وسياسية، إلى جانب تعزيز علاقات البحرين مع الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة.