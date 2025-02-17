الخارجية تهنّئ الشعب الليبي بمناسبة ذكرى «ثورة فبراير»

تقدمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، بأحر التهاني وأطيب التبريكات إلى أبناء وبنات الوطن، في الداخل والخارج، بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لثورة السابع عشر من فبراير.

وقالت الوزارة: “تُعد هذه الذكرى محطة تاريخية فارقة في مسيرة ليبيا، نستحضر فيها تضحيات الأبطال الذين سطروا، بدمائهم الزكية، ملحمة الحرية والعدالة، وإذ نستذكر تضحياتهم، فإننا نملأ قلوبنا بالأمل؛ نتطلع إلى مستقبل مُشرق يسوده الأمن والتقدم والازدهار، نسأل الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا، ويوفق شبابنا لما فيه الخير والرخاء”.