الخارجية تهنّئ الليبيين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

هنّأت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والبعثات الدبلوماسية الليبية بالخارج، أبناء الشعب الليبي، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وجاء في برقية التهنئة، “يسر وزارة الخارجية والتعاون الدولي والبعثات الدبلوماسية الليبية بالخارج، أن تتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أبناء شعبنا العزيز، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين الله العلي القدير أن يجعله شهر خير وبركة، وأن يعيده على الجميع بالأمن والاستقرار والسلام”.

