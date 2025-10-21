الخارجية تواصل التنسيق مع السفارات والبعثات استعداداً لمؤتمر «الدبلوماسية الليبية»

ترأس وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، الاجتماع السادس للجنة التحضيرية العليا لمؤتمر الدبلوماسية الليبية.

وركز الاجتماع على متابعة نتائج وتوصيات الاجتماعات السابقة، واستعراض تنفيذ المهام المكلفة بها اللجان الفرعية، بالإضافة إلى بحث التنسيق مع السفارات والبعثات الليبية في الخارج في إطار التحضيرات الجارية.

وفي ختام اللقاء، ناقش المجتمعون الخطوات القادمة لضمان الإعداد والتنظيم الجيد للمؤتمر، وتكثيف الجهود لإنجاز الترتيبات اللوجستية والفنية والإعلامية، بما يعزز نجاح المؤتمر ويحقق أهدافه الوطنية والاستراتيجية، ويعكس الصورة المشرفة للدبلوماسية الليبية ودورها الفاعل في تعزيز الحضور الإقليمي والدولي لدولة ليبيا.