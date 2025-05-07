اجتماع رفيع المستوى بوزارة الخارجية لمناقشة قضايا المغتربين والتعاون الدولي

عُقد اجتماع موسّع، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة وكيل الوزارة لشؤون المغتربين، امحمد زيدان، وبمشاركة كلٍّ من رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، يوسف مراد، ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة الداخلية، إلى جانب عدد من مديري الإدارات المختصة بالوزارة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار استكمال سلسلة اللقاءات التحضيرية التي تجريها الوزارة مع عدد من الوزارات والمؤسسات المعنية بشؤون المواطنين المقيمين في الخارج، بهدف معالجة التحديات والصعوبات التي تواجه الجاليات الليبية، لا سيما الراغبين في تسوية أوضاعهم الإدارية والقانونية.

وشهد الاجتماع طرح مجموعة من المقترحات الهادفة إلى تذليل هذه المختنقات وتقديم التسهيلات اللازمة، بما يُسهم في تعزيز جسور الثقة مع المغتربين الليبيين، وتشجيعهم على العودة والمشاركة في مسيرة البناء الوطني، خاصة أن نسبة كبيرة منهم تنتمي إلى فئة الكفاءات والخبرات العلمية المتميزة.

كما ناقش الحضور عددًا من الملفات ذات الصلة، ضمن الجهود الجارية لصياغة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لدعم الجالية الليبية في الخارج، بما يعزز التواصل المؤسسي ويُفعل مساهمتهم في مختلف مجالات التنمية الوطنية.

وأكد المجتمعون على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية وتكامل الأدوار بما يضمن تحقيق نتائج عملية ملموسة تخدم أبناء الوطن في الخارج وتُرسّخ علاقتهم بالدولة الليبية ومؤسساتها.