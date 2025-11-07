الخارجية تواصل جهودها للإفراج عن «السجناء الليبيين في الخارج»

في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، تم الإفراج عن نحو 35 سجيناً ليبياً من عدة دول خلال العام الجاري.

وبحسب الوزارة، من بين هؤلاء، تم إطلاق سراح 14 سجيناً في تونس، فيما تواصل الوزارة التنسيق مع السلطات العراقية والمصرية وعدد من الدول الأخرى من أجل تأمين الإفراج عن 22 سجيناً ليبياً في العراق، بالإضافة إلى آخرين في مصر.

وتعمل وزارة الخارجية على متابعة ملف السجناء الليبيين الموقوفين خارج البلاد، حيث تسعى جاهدة لتسريع الإجراءات المتعلقة بإعادتهم إلى ليبيا لاستكمال محكومياتهم وفقاً للاتفاقيات الثنائية المبرمة مع بعض الدول، وفق منصة حكومتنا.

وفي إطار هذا المسعى، يتم أيضاً التنسيق مع دول أخرى لتسليم السجناء الليبيين لاستكمال فترة محكومياتهم داخل البلاد، وذلك ضمن التفاهمات القانونية المتفق عليها بين ليبيا وتلك الدول.

وتؤكد الوزارة استمرار مساعيها المستمرة في هذا الصدد، ساعيةً إلى توفير العدالة وحماية حقوق المواطنين الليبيين في الخارج.