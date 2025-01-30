الخارجية تواصل متابعة أنشطة «بعثة الاتحاد الأوروبي»

في إطار التشاور والتنسيق ومتابعة أنشطة بعثة الاتحاد الأوروبي للدعم في الإدارة المتكاملة للحدود ( يوبام ليبيا) مع الجهات الليبية الشريكة المعنية بمراقبة وتأمين الحدود البحرية، عقد المختصون من الجانبين اجتماعًا دوريًا، برئاسة إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية بصفتها نقطة الاتصال الوطنية.

وتم خلال الاجتماع “مناقشة برامج وأنشطة التعاون والدعم المقدم من البعثة لمصلحة الجمارك، بالإضافة إلى تقييم التقدم المحرز والتحديات المرتبطة بتنفيذ تلك البرامج، بما يتماشى مع احتياجات وأولويات الجانب الليبي”.