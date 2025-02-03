«الخارجية» توجّه الشكر للمساهمين بعودة «الحفارة مصراتة»

توجهت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، بجزيل الشكر والعرفان لكل من ساهم في استعادة الحفارة “مصراتة”، بعد توقف دام أكثر من 10 سنوات، وعودتها للوطن.

وقالت الخارجية قي بيان: “بعد جهود مضنية قادتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي عبر سفارة دولة ليبيا في جمهورية مالطا وبالتنسيق مع لجنة تسوية ديون السفن البحرية، تمكنت دولة ليبيا من استعادة الحفارة “مصراتة”، بعد توقف دام أكثر من 10 سنوات”.

هذا وكان استقبل الحفارة “مصراتة”، وزير الثروة البحرية عادل سلطان، في احتفال رسمي لدى وصولها إلى ميناء الشعاب بالعاصمة طرابلس، ويأتي هذا الانجاز تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء الذي وجه بتسوية ديون الحفارة مصراتة والقطعة البحرية الهاني العالقتين في مالطا نتيجة تراكم الديون عليهما.