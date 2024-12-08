الخارجية تُؤكد احترام دولة ليبيا لإرادة الشعب السوري

أصدرت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، مساء اليوم الأحد، بيانا حول التطورات الأخيرة في سوريا.

وقالت الوزارة إنها تتابع باهتمام واهتمام بالغ التطورات المتسارعة التي تشهدها الجمهورية العربية السورية، وما أفرزته من تغييرات مهمة على الساحة السياسية.

وأضاف البيان: “وإذ تؤكد ليبيا احترامها الكامل لإرادة الشعب السوري وتطلعاته نحو الحرية والعدالة، فإنها تؤكد دعمها الثابت لنضال السوريين المشروع ضد الاستبداد، وترى في هذه المرحلة تتويجاً لمسار كفاح طويل من أجل الكرامة والحرية، وتأمل ليبيا أن تُشكّل هذه التطورات انطلاقة حقيقية نحو بناء دولة مدنية ديمقراطية تُلبي آمال السوريين وتُحقق العدالة لجميع أبناء الوطن”.

وشدّدت دولة ليبيا على ضرورة ضمان عودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى ديارهم بكرامة وأمان، بما يكفل حماية حقوقهم ويعزز مسار المصالحة الوطنية العادلة التي لا تُغفل تضحياتهم، وأكدت أهمية تهيئة الظروف الملائمة التي تتيح لهم المشاركة الفاعلة في إعادة إعمار وطنهم، بما يُسهم في تحقيق الازدهار والتنمية لسوريا حرة وعادلة.

وجددت دولة ليبيا انحيازها التام لمطالب الشعب السوري العادلة ووقوفها المبدئي مع ثورته ضد الطغيان، وأكدت أن هذه المرحلة تمثل فرصة لتحقيق تطلعات السوريين في الحرية والكرامة، وبناء مستقبل آمن ومستقر لسوريا والمنطقة بأكملها.