الخارجية تُؤكد استمرار الاتصالات والتنسيق حول الحاجة «برنية»

نسقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية عن طريق إدارة الشؤون القنصلية، صباح اليوم الأربعاء، سفر أفراد من أسرة الحاجة الليبية المفقودة “برنيه مصباح الثابت” إلى المملكة العربية السعودية، وقامت إدارة المراسم بوزارة الخارجية بتوديع أسرة الحاجة بمطار معيتيقة في طرابلس.

وأشارت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إلى قيامها خلال الأيام الماضية بتسهيل إجراءات سفرهم وحصولهم على تأشيرات الدخول للمملكة العربية السعودية، عبر تعاون وتنسيق سفارتي دولة ليبيا في الرياض وتونس، والقنصلية الليبية بجدة، بالإضافة إلى السفارة السعودية في تونس، وهيئة شؤون الحج والعمرة، وذلك تنفيذاً لتوجيه رئيس حكومة الوحدة الوطنية بتكثيف جهود البحث عن والدتهم المفقودة منذ قرابة شهر أثناء تأديتها مناسك الحج، وأن تتولى الجهات الحكومية المعنية التنسيق فيما بينها، والتنسيق مع السلطات السعودية على أعلى المستويات.

هذا وأكدت وزارة الخارجية استمرار الاتصالات والتنسيق المباشر مع السلطات السعودية المختصة بالخصوص.

وفُقِدت الحاجة “برنية الثابت” يوم الأربعاء 14 يونيو الماضي عند الساعة 11 صباحاً بجوار فندق “أنجم” بمكة المكرمة.

وعلى إثر ذلك، أفادت الهيئة بأن بعثة الحج الليبية تابعت عن كثب الحادثة وشكلت لجنةً للبحث عن المفقودة لدى مراكز الأمن وإيواء التائهين والمستشفيات وأبلغت الجهات المعنية في المملكة بمكة المكرمة.

وأوضحت هيئة الحج أن البعثة أجرت تحقيقاً شاملاً في الحادثة بعد تلقيها خبر فقدان الحاجة، وحُرِرِ بذلك محضر رسمي.