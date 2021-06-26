الخارجية تُتابع أوضاع الجالية الليبية في تركيا

تفقد وكيل وزارة الخارجية لشؤون المغتربين بحكومة الوحدة الوطنية محمد سعيد زيدان، القنصلية الليبية في إسطنبول التركية.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزار، فإن الزيارة تأتي في إطار حرص وزارة الخارجية والتعاون الدولي واهتمامها بأوضاع الجاليات الليبية بالخارج.

وعقد الوكيل اجتماعاً مع القنصل العام، ولجنة شؤون الجرحى، ووقف على سير العمل بالمنظومة الخاصة باستخراج جوازات السفر.

واستمع وكيل الوزارة إلى شروح من أعضاء القنصلية عن سير العمل بها والصعوبات التي تواجههم.

وعبر الوكيل عن شكره وتقديره للجهود التي تقوم بها القنصلية لخدمة الجالية الليبية بتركيا، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، متعهداً بأن الوزارة ستعمل وبكل قوة، للرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين المغتربين أينما كانوا، وفق قوله.