الخارجية تُتابع ملف السجناء الليبيين في إيطاليا

أجرى وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية لشؤون المغتربين، رئيس اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال قضايا السجناء الليبيين بالخارج إمحمد زيدان، مباحثات في العاصمة الإيطالية روما، حول ملف السجناء الليبيين في إيطاليا.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، فإن ذلك يأتي بناءً على توجيهات وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش بخصوص أهمية متابعة قضايا السجناء الليبيين بالخارج، وإيلاء هذا الملف الأهمية اللازمة.

وبحث وكيل الوزارة مع سفير ليبيا لدى جمهورية إيطاليا عمر الترهوني، أوضاع السجناء الليبيين في السجون الإيطالية وأهمية متابعة القضايا المتعلقة بسجنهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم ومناقشة آلية تقديم الدعم المالي وتذليل الصعاب والمعوقات التي قد تعترض السجناء.

كما تم تبادل وجهات النظر بشأن إتخاذ الآليات العملية للتخفيف من الأحكام الصادرة بشأن السجناء أو نقلهم إلى داخل الــوطــن لاستكمال بقية محكوميتهم بمؤسسات الإصلاح والتأهيل حيث أهلـهم وذويـهـم.

وتم أيضاً مناقشة إمكانية التنسيق مع السلطات المختصة لتحديد مواعيد لزيارة بعض السجناء في السجون الإيطالية.