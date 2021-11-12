الخارجية تُجلي الرعايا الليبيين من إثيوبيا

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، عن اتخاذا إجراءات استباقية لعودة المواطنين الليبيين من إثيوبيا، بسبب الصراع المسلح الدائر هناك.

وأفاد بيان السفارة الليبية في أديس أبابا، بأن الأوضاع الأمنية غير المستقرة التي تمر بها جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة خصوصاً في المناطق الشمالية، تسببت في خلق قلق لدى السلطات الليبية على وحدة الأراضي الأثيوبية، إضافة إلى الحرص على سلامة مواطنيها المقيمين في الأراضي الأثيوبية، والعاملين في السفارة الليبية بأديس أبابا.

وعلى ضوء ذلك، أعطت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، تعليماتها العاجلة بضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاستباقية الاحترازية لضمان سلامة وعودة المواطنين الليبيين إلى أرض الوطن.

وتقرر العمل على وجه السرعة لإجلاء الرعايا الليبيين وتقليص عدد العاملين بالسفارة إلى الحد الأدنى، مع توفير طائرة خاصة لإخلاء بقية طاقم السفارة في الحالات الطارئة.