الخارجية تُدين الاعتداء على الملحقية العسكرية الليبية بالخرطوم

أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، الاعتداء المسلح الذي تعرض له مبنى الملحقية العسكرية الليبية بالعاصمة السودانية الخرطوم.

ودعت الوزارة في بيان اليوم الخميس، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، كافة الجهات السودانية ذات العلاقة إلى ملاحقة من يثبت تورطهم في هذا الفعل الذي وصفته بـ”الإجرامي” الذي يسيء لعلاقات التعاون بين الأشقاء، وينتهك اتفاق فيينا للعلاقات الدبلوماسية وكافة القوانين والأعراف المنظمة للعمل الدبلوماسي بين الدول، والتي تنص على ضرورة توفير الحماية للسفارات والبعثات الدبلوماسية.

وفي ذات السياق، جددت الخارجية إدانة دولة ليبيا للاعتداءات المتكررة على مقار بعض البعثات الدبلوماسية لعدد من الدول في العاصمة السودانية الخرطوم، معلنة مشاركتها هذه الدول رفضها لاستمرار هذه الأعمال التي تزيد من تعقيد الأوضاع في السودان.

كما جددت الخارجية الليبية تضامنها ودعمها الكامل للشعب السوداني، مؤكدة مواصلة تشجيعها كافة أطراف الأزمة السودانية على تغليب لغة الحوار وحل المشاكل العالقة بالطرق السلمية بما يضمن استقرار ورفاهية السودان وشعبه.

يُشار إلى أنه سبق وقد تم إجلاء أعضاء البعثة الدبلوماسية الليبي من مقارها بالعاصمة السودانية وعودتهم إلى ليبيا جراء الحرب الدائرة هناك من منتصف أبريل الماضي.