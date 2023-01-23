الخارجية تُدين سماح حكومة السويد بحرق نسخة من المصحف الشريف

أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، قيام حكومة السويد بالسماح بحرق نسخة من المصحف الشريف أمـام سـفارة تركيـا في العاصمة ستوكهولم.

واعتبرت الوزارة في بيان لها، أن هذا الأمر يُمثل تعدياً سافراً على المقدسات الدينية واستفزازا لمشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم.

كما استنكرت الوزارة هـذه الأفعـال والممارسات المتطرفة التي تغذي الكراهية والعنـف وتهـدد التعايش السلمي وتؤدي إلى عرقلـة جهـود دعـوات نشـر قيم التسامح والتعايـش المشترك.

ودعت وزارة الخارجية والتعـاون الدولي؛ كافة الأطراف الفاعلة بالمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم لمواجهة الكراهية ضد الإسلام.

وأصدرت السلطات السويدية قرارا يسمح لزعيم حزب الخط المتشدد الدانماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى السفارة التركية في ستوكهولم، وعلى إثر القرار استدعت أنقرة سفير السويد لديها وأبلغته إدانتها بأشد العبارات.

ويقوم السياسي اليميني المتطرف بالودان بأعمال استفزازية عبر حرق نسخ من القرآن الكريم في مختلف مدن الدانمارك منذ عام 2017.