الخارجية تُعلن ترحيل الدفعة الأولى من الليبيين في أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم السبت، عن البدء الفعلي في عملية ترحيل أول دفعة من الليبيين المقيمين والمتواجدين في أوكرانيا إلى سلوفاكيا.

وأوضحت السفارة الليبية في كييف، أن أول دفعة كانت قد غادرت مقر السفارة على حافلتان وكل حافلة تكفي عدد 100 شخص، على أن تتم عملية الترحيل لاحقا لباقي المقيمين والمتواجدين، لافتة إلى أن الأولوية الآن في الترحيل هي للعائلات والمرضى والطلبة على أن يُرحل الباقي على مراحل متتالية.

وضمن مجهودات الوزارة في ترحيل الليبيين؛ لضمان سلامتهم، شكرت الوزارة السفارة الليبية في سلوفاكيا على تعاونها غير المحدود؛ من أجل تسريع عملية الترحيل، ويأتي ذلك بعد الإجراءات المعقدة تثير الشبهات التي كانت قد طلبتها السفارة الليبية بأوكرانيا وهو ما نتج عنه تأخير في عملية الترحيل.

وأهابت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بجميع المواطنين الليبيين والمواطنات الأوكرانيات زوجات المواطنين الليبيين المقيمين في المدن الأوكرانية القريبة من الحدود السلوفاكية سرعة التواصل مع لجنة الأزمة بسفارة دولة ليبيا بسلوفاكيا.