الخارجية تُناقش معالجة ملف ممتلكات أهالي وازن داخل تونس

التقى وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية محمد خليل عيسى، بديون الوزارة في طرابلس، سفير جمهورية تونس لدى دولة ليبيا الأسعد العجيلي.

وبحث اللقاء عددا من الملفات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك ومنها ملف ممتلكات أهالي مدينة وازن داخل تونس، بوصف الوكيل رئيساً للجنة المشكلة من رئيس مجلس الوزراء بهذا الخصوص، حيث طلب الإسراع في عقد اجتماع تقابلي من ذوي الاختصاص بين الجانبين لمعالجة هذا الملف.

كما تناول اللقاء موضوع تشابه الأسماء لدى الجانب التونسي حيث قطع فيه الجانبان خلال المدة الماضية شوطاً كبيراً، وستتم في المرحلة المقبلة معالجة هذا الملف بشكل نهائي وجذري، وفق ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.