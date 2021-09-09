الخارجية تُنظم اجتماعها الافتراضي الأول مع رؤساء البعثات في الأمريكتين

نظمت إدارة شؤون الأمريكتين بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، الاجتماع الافتراضي الأول مع رؤساء البعثات الليبية في الأمريكتين، وذلك عبر تقنية الفيديو، أمس الأربعاء، بناء على توجيهات وكيل الشؤون السياسية بالوزارة محمد خليل عيسى.

وترأس وكيل الشؤون السياسية بالوزارة هذا الاجتماع، وبحضور مدير إدارة شؤون الأمريكتين، ورؤساء الأقسام بالإدارة وعدد من الموظفين.

ونقل المكتب الإعلامي عن الوكيل تأكيده، أن هذه المبادرة الخاصة بالتواصل مع البعثات في الخارج ، تأتي في إطار خلق آلية دورية للتواصل المستمر، والتشاور وتبادل وجهات النظر ، ومحاولة حلحلة الإشكاليات التي تواجه السفارات الليبية في الخارج ، وتحسين أدائها الدبلوماسي، والقنصلي، والإداري.

كما أكد الوكيل استعداد الوزارة لمعالجة ما يعترض البعثات من عوائق.

من جانبه أكد مدير إدارة شؤون الأمريكتين، أن هذا اللقاء يشكل فرصة تهدف إلى تحقيق مصلحة العمل السياسي، والدفاع عن مصالح ليبيا في الخارج.

من جهتهم استعرض رؤساء البعثات، ما تواجهه السفارات من إشكاليات مالية وإدارية، والصعوبات التي تعترض تقديم الخدمات بالشكل الملائم للجاليات الليبية المتواجدة في بعض الدول، فيما أبدى مدير الإدارة، ورؤساء الأقسام، بعض الملاحظات حول عمل السفارات، والسبل الكفيلة بتحسين أدائها على الصعيد الدبلوماسي، والسياسي، وإيجاد الحلول لمشاكلها.