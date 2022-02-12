الخارجية تُوصي المواطنين الليبيين المقيمين في أوكرانيا بمغادرتها

أوصت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، جميع المواطنين الليبيين المتواجدين على الأراضي الأوكرانية، بمغادرتها إذا ما كان هناك خطر على سلامتهم، نتيجة الوضع الذي تعيشه المنطقة حالياً، وذلك عبر الرحلات الجوية التجارية المتوفرة.

ونبهت الوزارة في بلاغ لها، اليوم السبت، المواطنين الليبيين الراغبين في السفر إلى أوكرانيا إلى تأجيل سفرهم في الوقت الراهن.

ونوهت وزارة الخارجية إلى أنه بإمكان المواطنين الليبيين المقيمين بأوكرانيا الاتصال على رقم السفارة الليبية بكييف على الرقم 2386070(44)00380 لأي ظرف طارئ.