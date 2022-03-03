الخارجية: عبور 500 مواطن من الجالية الليبية في أوكرانيا إلى سلوفاكيا

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن تسهيل إجراءات عبور 500 مواطن من الجالية الليبية في أوكرانيا إلى سلوفاكيا.

وذكرت وزارة الخارجية أنّه جرى تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة وتوفير الخدمات الضرورية اللازمة لهم، والاطمئنان على سلامتهم والعودة بهم إلى ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية الوزارة إنّ قرابة 100 مواطن من المتواجدين في جمهورية سلوفاكيا أكدوا على رغبتهم في العودة إلى البلاد، موضحة أنّ عدداً أخر قد غادر فنادق الإقامة دون أية معلومة.

وأضافت وزارة الخارجية أنّها تُخلي كامل مسؤوليتها عن من يُعرض نفسه وعائلته للخطر والملاحقة القانونية، ويصمم علي البقاء في مناطق النزاع، رغم توفير كل سبل العودة للبلاد.

وجدّدت وزارة الخارجية دعوتها إلى جميع الليبيين الموجودين في جمهورية أوكرانيا بمغادرتها، والتواصل مع السفارة في أوكرانيا من أجل تسهيل عملية خروجهم إلى المعابر الحدودية الآمنة.