الخارجية ومؤسسة النفط تُناقشان مسألة ترسيم الحدود مع مالطا واليونان

عُقِد اجتماع أمس الخميس، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، بين وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق محمد سيالة، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، وبحضور عضو مجلس الإدارة للاستكشاف والإنتاج ابو القاسم شنقير، ومدير عام الشؤون القانونية الدكتور خلف الله ابراهيم، ومدير إدارة الاستكشاف بشير قريعة، ومدير إدارة المعلومات الفنية الدكتور حسين الرمالي، كما حضر الاجتماع الدكتور محمد الحراري رئيس لجنة الحدود البرية والبحرية، ومحمود المزوغي مستشار الوزير.

وأفادت المؤسسة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن الاجتماع ناقش عدة مواضيع كان أبرزها مسألة ترسيم الحدود البحرية مع دولتي اليونان ومالطا، حيث ناقش الحضور كيفية حلحلة هذا النزاع ودياً بما يخدم مصلحة الدولة الليبية وجميع الأطراف وذلك وفق القوانين المعترف بها دولياً.

وأكد وزير الخارجية محمد سيالة بأن الوزارة ستتواصل مع حكومات هذه الدول للتفاوض ومناقشة الأمر والتوصل إلى حلول نهائية، على أن تكون شفافة وواقعية، لترسيم الحدود بما لا يضر بمصالح ليبيا.

كما أوضح رئيس مجلس الإدارة المهندس مصطفى صنع الله بأن المؤسسة الوطنية للنفط ستطالب شركات النفط العاملة في هذه المناطق بتعليق أنشطتهم الاستكشافية باعتبارها محل نزاع قائم، إلى أن يتم التوصل إلى تسوية قانونية تخدم مصالح جميع الأطراف المعنية، وبما لا يفرط في حقوق وسيادة الدولة الليبية.