الخام بين واشنطن ونيودلهي.. النفط يترقب تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية

استقرت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد انخفاضها في الجلسة السابقة، وسط ترقب الأسواق لتداعيات فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية عقابية على الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي.

وسجّلت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر أكتوبر المقبل 63.23 دولار للبرميل، فيما بلغ خام “برنت” 67.08 دولار للبرميل.

وكانت واشنطن فرضت رسوماً جمركية بنسبة 25% على الصادرات الهندية، ليصل إجمالي الرسوم إلى 50%، ما يعد من بين أعلى الرسوم التي فرضتها على أي دولة، وأثّر ذلك في البداية على مشتريات شركات التكرير الهندية من النفط الروسي، خصوصًا بعد تشديد العقوبات الأوروبية على مصفاة نايارا إنرجي في نيودلهي.

ومع ذلك، أفادت مصادر في شركتي “إنديان أويل” و”بهارات بتروليوم” الأسبوع الماضي بأنهما استأنفتا شراء الإمدادات الروسية لشهري سبتمبر وأكتوبر من 2025، مع إعلان “إنديان أويل”، أكبر شركة تكرير هندية، استمرارها في شراء النفط الروسي وفق المعطيات الاقتصادية.

وتساءل بعض المحللين حول مدى فعالية الرسوم الأمريكية في الحد من مشتريات الهند.

وأوضح رئيس استراتيجية السلع في بنك “آي إن جي”، وارن باترسون، في مذكرة: “لم تكن التعريفة الجمركية الثانوية كافية لمنع الهند من شراء النفط الروسي. سيراقب السوق تدفقات النفط الروسي إلى الهند عن كثب مستقبلاً لتقييم تأثير التعريفات الجمركية الثانوية، إن وجد”.