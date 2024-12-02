الخبير الهولندي يجدد تحذيراته من وقوع زلزال مدمّر ويحدد موعده!

عاد عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، مجددا للتحذير من نشاط زلزالي قوي، متوقعا “احتمالية حدوث هزة أرضية غدا الثلاثاء 3 ديسمبر”.

وكشف عالم الزلزال الهولندي الشهير، عن “احتمالية وقوع هزة أرضية دون أن يذكر مكان أو دولة محددة في العالم”.

وقال: “راقب.. يمكن أن يؤدي التقارب بين الهندسة القمرية الحرجة في 1-2 ديسمبر إلى حدوث زلزال قوي وكبير يوم 3 ديسمبر”.

وأشار إلى أن “كوكب الأرض حاليا يقع في نقطة التقاء مجموعة من الكواكب، وهي كوكب المشتري، الزهرة، المريخ، وكوكب عطارد”.

هذا وكان عالم الزلازل تحدث في وقت سابق، عن “حدوث عملية تقارب ضيق وتقاطع لبعض الكواكب، ما يؤدي إلى حدوث زلزال قوي ونشط في إحدى دول العالم، وحذر من حدوث نشاط زلزالي تتراوح قوته من نشاط قوي إلى نشاط كبير، مشيرا إلى ضرورة توخي الحذر.