«الخترشي» يؤدي القسم: نهدف للنهوض بخدمات بلدية الجميل

أدى عضو المجلس البلدي الجميل، وائل المبروك الخترشي، اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025م، القسم القانوني أمام وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات، مصطفى أحمد سالم، بمقر الوزارة، بحضور مدير مكتب شؤون العضوية، علي أبو زعينين.

وخلال مراسم أداء القسم، شدد وكيل الوزارة على أهمية الدور الذي يقوم به أعضاء المجالس البلدية في تعزيز اتخاذ القرارات المحلية السليمة ودعم جهود اللامركزية، مؤكدًا ضرورة أن يتحمل جميع الأعضاء المنتخبين المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقهم وأن يكونوا أهلًا للثقة التي منحهم إياها المواطنون.

من جانبه، عبر وائل الخترشي عن امتنانه للثقة التي منحت له، مؤكدًا عزمه على العمل بتعاون مع زملائه في المجلس البلدي للنهوض بالخدمات البلدية وتعزيز المشاركة المجتمعية بما يحقق مصلحة المواطن.