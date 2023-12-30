الخدمات الصحية في سرت تتسلم التطعيمات الروتينية والإجبارية

استلمت إدارة الخدمات الصحية ببلدية سرت، اليوم السبت، شحنة التطعيمات الروتينية والإجبارية مقدمة من إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) عن مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية الدكتور “محمد إدريس” قوله، إن الشحنة تحتوي على طعم الخماسي، و السداسي، والمركب، والرئوي، والروتا، وبي سي جي، والكبدي، والثلاثي، والرباعي ، والورم الحليمي، والسحايا، والحمي الصفراء.

وأوضح “إدريس” في تصريح للوكالة أنه سيجري توزيع الطعوم على جميع المراكز الصحية المكلفة بإعطاء التطعيم حسب الاحتياج الأسبوعي والشهري لمراكز التطعيمات داخل المدينة وضواحيها ، منوها بأن إدارة الخدمات الصحية تستعد لإطلاق أيام الصحة المدرسية للتطعيم بجميع المؤسسات التعليمية بعد العطلة المدرسية .