الخدمة المدنية: الإصلاح الإداري على رأس أولويات الحكومة

في إطار التوجه الحكومي لتحسين أداء الإدارة العامة ومعالجة الاختلالات الوظيفية، عقد معالي وزير الخدمة المدنية ومعالي وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء اجتماعًا موسعًا في 23 أبريل 2026، لبحث مجموعة من الملفات الهامة المتعلقة بعمل وزارة الخدمة المدنية.

تطرق الاجتماع إلى موضوع الإفراجات المالية، حيث تم مناقشة آليات تسويتها وفق الضوابط المعتمدة، كما تم التركيز على ضرورة تنظيم الملاك الوظيفي ومعالجة التفاوتات في توزيع الوظائف داخل الجهات العامة. الهدف من ذلك هو ضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية في مختلف المؤسسات الحكومية، بما يساهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري وتحقيق أفضل أداء للوظائف العامة.

أحد المحاور الرئيسية التي ناقشها الاجتماع كان خطة الوزارة لإصلاح نظام الخدمة المدنية. حيث تم التأكيد على أهمية تطوير برامج تدريبية وتأهيلية للكوادر الوظيفية، بهدف تعزيز مهارات الموظفين وتحسين قدرتهم على أداء المهام المنوطة بهم. كما تم طرح موضوع تطوير الإدارة المؤسسية في الجهات الحكومية، بما يتماشى مع أهداف الحكومة في تحسين جودة الخدمات العامة.

وأكد الاجتماع على استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات إدارية شاملة تهدف إلى بناء جهاز إداري منظم وفعّال. وتهدف هذه الإصلاحات إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان تلبية احتياجات المرحلة الحالية والمستقبلية.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين مختلف الجهات الحكومية لضمان تنفيذ هذه الإصلاحات بشكل فعّال، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.