الخدمة المدنية: لجنة الإفراجات المالية أوقفت قبول أسماء جديدة في قطاع التعليم

أعلنت وزارة الخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية أنّ لجنة الإفراجات المالية أوقفت قبول أي أسماء جديدة من قطاع التربية والتعليم.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية عبر صفحتها على «فيسبوك» أنّ هذا الإجراء جاء «بناء على كتاب وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية الموجّه لرئيس لجنة الإفراجات المالية بشأن عدم إدخال أسماء جديدة بمنظومة الافراجات».

وأكدت وزارة الخدمة المدنية أنه بناء على هذا الكتاب أصدر رئيس لجنة الإفراجات المالية «توجيهاته للفريق الفنّي بعدم قبول أو إدخال أي أسماء جديدة لقطاع التربية والتعليم من تاريخ الكتاب».

وأضافت وزارة الخدمة المدنية أنّ لجنة الإفراجات المالية استكملت مراجعة كل الأسماء المستوفية بالمنظومة، وتسليم نسخة نهائية للجنة الموقتة التي ترأسها وكيلة وزارة التربية والتعليم مسعودة الأسود والمكلّفة بمعالجة ملف الإفراجات لقطاع التعليم.